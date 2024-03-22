حملات مُكبرة على المواقف بالإسكندرية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية التي تم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول.

وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع المرور وإدارات المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب، حملات مُكبرة على المواقف للتأكد من إلتزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة، بالإضافة إلى الرقابة على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وانتظام العمل بها.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة انعقادها على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة على الأرقام التالية: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

وكان قد أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15 %، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10 %.

كما تمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10 % لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيهات عن كل كيلو متر من المسافة المقطوعة.وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الإسكندرية بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

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