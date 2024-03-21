الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إفطار وأمسيات رمضانية.. الإسكندرانية يتشاركون أجواء البهجة بشاطئ ستانلي

أهالي الإسكندرية
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي

تنظم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، مساء اليوم، أمسية رمضانية بشاطئ ستانلي السياحي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثقافة الإسكندرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث تم تجهيز الشاطئ بالزينة والإضاءة والأجواء الرمضانية لاستقبال الجمهور من أهالي الإسكندرية.

وتشهد أمسية اليوم العديد من الفقرات الثقافية والدينية والفنية، حيث يقدم الشيخ أحمد رشاد ندوة دينية، كما تشهد الأمسية فقرات الإنشاد للمنشد طارق سويدان، وفرقة مدد للإنشاد الديني، وفقرات فنية لفرقة الفنان ياسر قمر،  والفنان عزت بسيوني،  والمايسترو شريف عزت.

وجهزت إدارة السياحة والمصايف، أماكن الجمهور لحضور الأمسية المجانية الأولى والتي تنطلق فعالياتها على الشاطئ مساء اليوم الخميس، كما يتم تنظيم الأمسية الثانية غدًا الجمعة بمشاركة الدكتور إبراهيم الجمل، أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وفرقة الموسيقى العربية، وفرقة الحرية للفنون الشعبية.

وشهد شاطئ ستانلي تجمعات الإفطار لأهالي الإسكندرية، وذلك للاستمتاع بأجواء الإسكندرية والأفطار أمام البحر وهي ضمن عادات أهالي الإسكندرية في شهر رمضان المبارك، حيث يحرص المواطنين على تجهيز أو شراء فطورهم والحضور إلى الشاطئ السياحي المميز بالمدينة وأحد معالمها المميزة للإفطار أمام البحر في مشهد تنفرد به محافظة الإسكندرية.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع  درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم.

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع  الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
أهالي الإسكندرية بشاطئ ستانلي
الادارة المركزية للسياحة والمصايف أمسية رمضانية شاطئ ستانلي ثقافة الاسكندرية الاجواء الرمضانية محافظة الاسكندرية

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