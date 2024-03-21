موعد عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" الحلقة 11

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث الجمهور على محركات البحث، عن موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل امبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

وتعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل امبراطورية ميم ملخص الحلقة 10

شهدت الحلقة 10 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير بعد الأحداث الشيقة، فبعد أن فشلت في إقناع والدها بالسفر في بعثة بالخارج، تضطر منى مختار أبوالمجد (هاجر السراج) للموافقة على الزواج من الدكتور أحمد مجدي المشرف على رسالتها، وأعطت موعدًا لزميلها كي يأتي إلى منزل العائلة ويقابل أبيها.

توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It، فعلى مدار الحلقات السابقة، حاولت منى بكل جهدها مع والدها مختار أبوالمجد (خالد النبوي) أن تقنعه بأمر السفر، لكن في كل مرة كانت تبوء محاولاتها بالفشل، وبالتوازي مع هذا تطورت علاقتها بزميلها أحمد، وبدأت تتحدث إليه وتشتكي له من أبيها الذي يرفض سفرها؛ ولأنه يكن لها مشاعر عاطفية لكن من طرف واحد، يعرض عليها الزواج منه حتى تحقق حلمها بالسفر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.



قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

