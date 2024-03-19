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الدين لله

في العشر الأواخر.. شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024

شروط وضوابط الاعتكاف
شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد

مرت أيام شهر رمضان 2024 سريعًا وبدأ البحث عن شروط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024 مع قرب انتهاء اليوم التاسع من شهر رمضان 2024 للمواطنين المحافظين على هذه العبادة كل عام.

في العشر الأواخر.. شروط وضوابط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024

تنشر “الدستور” في التقرير التالي شروط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024 وفق ما حددته وزارة الأوقاف المصرية. 

شروط الاعتكاف في المساجد رمضان 2024

وفق بيان وزارة الأوقاف فإن مساجد الاعتكاف والتراويح تم تحديدها وفق كل مديرية والتشديد عليها بحيث تراعي التخفيف على المصلين ومراعاة كبار السن وأصحاب الأعذار.

أما بالنسبة لضوابط الاعتكاف والذي يأتي في العشر الأواخر من رمضان ويكون بقيام الليل والإكثار من صلاة التهجد والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم والذكر والتسبيح، فشددت الأوقات على ضرورة مراعاة حرمة المساجد وقدسيتها ونظافتها خلال أوقات الاعتكاف. 

ومن يرغب في الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 يكون بتسجيل اسمه عند إمام المسجد الذي يراعي عند استقبال المعتكفين سعة المكان التي تتناسب مع عدد من يرغب في الاعتكاف لتوفير الأجواء المناسبة للاعتكاف. 

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شروط الاعتكاف رمضان 2024 

وتشمل ضوابط وشروط الاعتكاف ايضا في المساجد رمضان 2024 ضرورة الالتزام أن يكون من يلقي الدروس الدينية أو الخواطر الدعوية عن طريق إمام المسجد فقط أو من تكلفه الأوقاف  وفق خطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

وشددت الأوقاف على منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف.

وفي بيانها عن ضوابط الاعتكاف حذرت الأوقاف من تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، ويقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى حتى يتحقق المقصد من الاعتكاف وهو التفرغ للعبادة.

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