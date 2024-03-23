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الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جايمي لاش كانديل الكاهن والشهيد

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جايمي لاش كانديل الكاهن والشهيد، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في دراسة له إنه ولد جايمي لاتش كانديل في الأول من أكتوبر عام 1878 في توريلو، برشلونة. والديه هم فيسنتي وكونسيبسيون.

وكان شقيق الكاهنين رامون وفرانسيسكو، واثنين آخرين من كلاريتيين، وراهبة من جمعية فيدرونا وامرأتين متزوجتين أخريين. بعد أن التحق باجماعة الرهبانية لأبناء العائلة المقدسة، التى أسسها القديس يوسف مانيانيت عام 1864، لنشر التكريس للعائلة المقدسة والتعليم المسيحي للعائلات، من خلال التعليم الكاثوليكي للأطفال والشباب. بمجرد رسامته كاهنًا تم تعيينه النائب وأمين مدرسة سان رامون دي فيلافرانكا ديل بينيديس. خلال وجوده كان أيضًا المدبر المالي للجماعة الرهبانية.

وكان جايمي لاتش كانديل ذو ثقافة كنسية ومدنية عظيمة، ممتاز في العلوم والرياضيات، كما تم تعيينه ممتحنًا عامًا. عمل في مدرسة فيلافرانكا وفي مدرسة سانت جوليا دي فيلاتورتا حتى اندلاع الحرب. بعد أن لجأ إلى برشلونة، رافق شقيقه رامون إلى ملاجئ مختلفة في برشلونة وجيرونا.

وعلى الرغم من أنه دفع مبالغ ضخمة لحماية حياتهم، إلا أنه تم القبض عليه في ساحة سيبولفيدا في برشلونة، مع شقيقه وصاحب الشقة التي كانوا يقيمون فيها. تم نقل الثلاثة إلى مقر الميليشيا ثم إلى قيادة شارع مونتانر-باريس، حتى تم نقلهم إلى سجن دير القديس إلياس.

وفي 19 مارس، يُعتقد أنهم قُتلوا في مقبرة مونتكادا. كان الأب خايمي يبلغ من العمر 59 عامًا. ولم يتم التعرف على رفاته مطلقًا وتم تسجيل اختفائه في محكمة برشلونة. في 10 مايو 2012، أذن البابا بنديكتوس السادس عشر بإصدار مرسوم استشهاد 19 راهبًا وكهنة من أبناء العائلة المقدسة والخريجين العلمانيين الشباب.

في 13 أكتوبر 2013 في تاراغونا، في منطقة كاتالونيا الإسبانية، أقيمت طقوس التطويب، برئاسة مندوب البابا فرانسيس، الكاردينال أنجيلو أماتو، لـ 522 شخصًا قتلوا بسبب كراهية الإيمان خلال الحرب الأهلية الإسبانية. ومن بين هؤلاء، تم أيضًا تطويب الأب خايمي لاتش كانديل.

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