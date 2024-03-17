الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبد المعز: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها حتى وإن كان ذلك قليلا، مبينا بالقول: "مثلا واحد يعمل إفطار 5 وجبات كل يوم، حلو جدا وربنا يتقبل يا رب، إنما أعمل 15 النهاردة وماعملش طول الشهر.. ليه!".

أضاف عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc: "من رحمة الله بنا أنه جاء في آيات الصيام.. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسيدنا النبي علمنا مبدأ جميل جدا، وقالنا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله".

وقال عبد المعز: "من يعمل الخير يجده، وأهالينا زمان كانوا بيقولوا اعمل الخير وارميه البحر وهو مش بيضيع ولا حاجة ما اجمل ان نتسابق ونتسارع في فعل الخيرات وخاصة في هذه الأيام قبل ما يهل علينا هلال رمضان عندنا انجاز لازم نعمله ورمضان جاى علينا والناس كلها مستورة ومفيش بينا حد جائع".

DMC لعلهم يفقهون رمضان عبد المعز

مواد متعلقة

رئيس وزراء بلجيكا: يجب القضاء على الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر

مستشار النمسا: مصر تخلصت من المراكب المخصصة لتهريب الأشخاص إلى البلدان الأخرى

إبراهيم عيسى يكشف عن المرة الوحيدة التى تعرض فيها للضرب (فيديو)

إبراهيم عيسى لـ"ع المسرح": بعض قناعاتى تغيرت مع مرور الوقت (فيديو)

إبراهيم عيسى يتحدث عن سر انتقاده حركة حماس بعد 7 أكتوبر (فيديو)

إبراهيم عيسى يفند لـ"ع المسرح" شائعات القطيعة الأسرية التى تلاحقه (فيديو)

إبراهيم عيسى يكشف عن فلسفة الشعب المصرى فى مواجهة الأحزان والفجائع (فيديو)

إبراهيم عيسى: أنا مهدد بالقتل طوال الوقت بسبب آرائى وأفكارى (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

الإعدام شنقا لعامل زراعي بتهمة قتل زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل