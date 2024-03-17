رمضان عبد المعز: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها حتى وإن كان ذلك قليلا، مبينا بالقول: "مثلا واحد يعمل إفطار 5 وجبات كل يوم، حلو جدا وربنا يتقبل يا رب، إنما أعمل 15 النهاردة وماعملش طول الشهر.. ليه!".

أضاف عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc: "من رحمة الله بنا أنه جاء في آيات الصيام.. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وسيدنا النبي علمنا مبدأ جميل جدا، وقالنا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله".

وقال عبد المعز: "من يعمل الخير يجده، وأهالينا زمان كانوا بيقولوا اعمل الخير وارميه البحر وهو مش بيضيع ولا حاجة ما اجمل ان نتسابق ونتسارع في فعل الخيرات وخاصة في هذه الأيام قبل ما يهل علينا هلال رمضان عندنا انجاز لازم نعمله ورمضان جاى علينا والناس كلها مستورة ومفيش بينا حد جائع".