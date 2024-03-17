مستشار النمسا: مصر تخلصت من المراكب المخصصة لتهريب الأشخاص إلى البلدان الأخرى

قال مستشار النمسا في كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، إن مصر كانت دوما شريكا هاما لأوروبا في عدة مجالات، معربا عن سعادته لتطوير العلاقات إلى مستوى أعلى.

وأضاف خلال المؤتمر الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أن هناك أهمية كبيرة لإبرام اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكان هذا من أهم أولويات الأجندة السياسية لدولة النمسا في عام 2018، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القمة الرائعة واستضافة هذا الكم الهائل من اللاجئين في مصر، والتأكد من عدم وجود أي مراكب لتهريب الأشخاص من مصر إلى البلدان الأخرى.