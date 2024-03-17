الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار النمسا: مصر تخلصت من المراكب المخصصة لتهريب الأشخاص إلى البلدان الأخرى

القمة
القمة

قال مستشار النمسا في كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، إن مصر كانت دوما شريكا هاما لأوروبا في عدة مجالات، معربا عن سعادته لتطوير العلاقات إلى مستوى أعلى.

وأضاف خلال المؤتمر الذي بثته قناة إكسترا نيوز، أن هناك أهمية كبيرة لإبرام اتفاقية تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكان هذا من أهم أولويات الأجندة السياسية لدولة النمسا في عام 2018، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القمة الرائعة واستضافة هذا الكم الهائل من اللاجئين في مصر، والتأكد من عدم وجود أي مراكب لتهريب الأشخاص من مصر إلى البلدان الأخرى.

القمة المصرية الأوروبية مصر الاتحاد الأوروبي الشراكة الاستراتيجية والشاملة النمسا رئيس وزراء النمسا مصر والاتحاد الأوروبى اكسترا نيوز السيسي

الأكثر قراءة

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

مصر تتعاقد مع شركة عالمية لتشغيل شبكات الإنترنت الفضائى العام الجارى

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

عشيقة مسئول رشوة شركة مياه أسوان: حصلت على 5% عمولة من الصفقة قبل توقيع الأوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

الأزهر.. 1084 عامًا حتى ازدهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل