"شئون الأسرى": أكثر من 7605 معتقل في الضفة الغربية منذ بداية الحرب

أعلنت هيئة شئون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7605 معتقلين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددًا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، ففي مدينة نابلس، اقتحمت نحو 25 آلية عسكرية المدينة من الجهة الغربية حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقًا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.