السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شئون الأسرى": أكثر من 7605 معتقل في الضفة الغربية منذ بداية الحرب

اعتقال فلسطيني
اعتقال فلسطيني

أعلنت هيئة شئون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7605 معتقلين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددًا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، ففي مدينة نابلس، اقتحمت نحو 25 آلية عسكرية المدينة من الجهة الغربية حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقًا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

شئون الأسرى هيئة شئون الأسرى حصيلة الاعتقالات الضفة الغربية فلسطين

مواد متعلقة

7 شهداء و10 مصابين جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط غزة

الاحتلال يستخدم أسلحته الرشاشة بشكل عشوائى.. ماذا يحدث على الحدود اللبنانية؟

"القاهرة الإخبارية": مقتل وإصابة 200 مسلح فى أوديسا

الاحتلال الإسرائيلى ينزف اقتصاديًا بسبب العدوان على غزة

"القاهرة الإخبارية": اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال فى غزة

أحمد سلامة: "المتحدة" أثبتت نجاحها فى تقديم مختلف الأنواع الدرامية

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره فى "سر إلهى"

"أمبرى" البريطانية: استهداف سفينة تابعة للبحرية الهندية قبالة السواحل الصومالية

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة