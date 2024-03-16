السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد سلامة: "المتحدة" أثبتت نجاحها فى تقديم مختلف الأنواع الدرامية

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة

قال الفنان أحمد سلامة، إن مقياس نجاح الشخصية التي يقدمها هو الجمهور وردود فعل الناس، على العمل المقدم، متابعًا:"السوشيال ميديا بتناقش العمل إزاي وشايفنها بأي شكل".

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس مسلسل "سر إلهي"، إن سبب تفاعل الشعب المصري مع الشخصية الشريرة بشكل أكبر يرجع إلى طيبة هذا الشعب، والشخص الطيب شبه الشعب المصري وعشان كدة الشر بيلفت نظره أكتر".

وتابع: "قدمت قبل كده شخصية شريرة لكن بفضل الله الناس مكرهتنيش وفصلوا بين شخصي وبين الشخصية المقدمة".

وواصل: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثبتت نجاحها على مدار سنوات في تقديم مختلف الأنواع الدرامية الهادفة التثقيفية التي تفيد الناس وتزيد متعتهم، وتناقش قضايا بتهم الناس".

واستطرد: "المتحدة لمت الناس من تاني حوالين الشاشة، بأعمال متنوعة تهمهم وتلمس قضاياهم المختلفة".

مسلسل "سر إلهى"

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

أحمد سلامة الفنان أحمد سلامة سر إلهى المتحدة دراما رمضان 2024

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