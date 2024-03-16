السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"أمبرى" البريطانية: استهداف سفينة تابعة للبحرية الهندية قبالة السواحل الصومالية

سفينة
سفينة

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، عن إطلاق نار قبالة السواحل الصومالية استهدف سفينة تابعة للبحرية الهندية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". 

وكانت قد أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، بأن الحادث الذي وقع قرب الحديدة باليمن يتعلق بانفجارين قرب سفينة ترفع علم جزر "مارشال"، كانت مملوكة لجهة أمريكية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار بيان الشركة البحرية إلى أن الانفجار الأول وقع على مسافة ميل من الناقلة، فيما وقع الانفجار الثاني بعده بأربعين دقيقة، الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

أمبري البريطانية للأمن البحري السواحل الصومالية البحرية الهندية سفينة هندية

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