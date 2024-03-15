كيف نغض البصر مع غير المحجبة؟.. علي جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عن أحد الأسئلة التي وردت إليه حول إمكانية التحدث مع غير المحجبة، وجواز ذلك الأمر.

وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المُذاع على القناة الأولى: "جعفر الصادق دخل في بلاد ما وراء النهر، وكان لسة الإسلام داخل قريب، وكانوا السيدات غير معتادين الحجاب".

وتابع: "سألوه أتباعه عن القصة، وكيفية غض البصر، مقالهمش قاطعوهم قالهم نتعامل مع غض البصر قدر الإمكان ونجعل هذا من قبيل المودة بين المؤمنين".

كما كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن أسباب فرض الحجاب على المرأة دون الرجل، لافتًا إلى أن نسبة الجمال أحد الأسباب، مرددًا: "لأن البنات جميلة غير طبيعة الأولاد، ولأن الجمال من الممكن أن يعمل مشاكل، تعين على الفتيات الجميلات التعفف، ومين قال إن الولاد معندهمش حجاب ولكن من السرة حتى الركبة".