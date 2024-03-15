الجمعة 15 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: النقاب ليس فرضًا والمرأة لا يجوز لها ارتداؤه فى الحج

علي جمعة
علي جمعة

تناول الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة،  مسألة فرض النقاب، وتلقى العديد من الأسئلة من قبل الأطفال الحضور.

وأجاب "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، عن حجاب نساء النبي، وكيفية ارتدائهم له، مؤكدا "إزاي أزواج النبي كن يرتدين الحجاب من قبل فرضه، حيث كان خلعه له دلالات أخرى كالحزن مثلا على أحد من الأهل، وكان حينها يعد اعتراضًا على القبيلة والناس بذلك السلوك".

الحجاب بشكله الحالي كان معروفا في أيام النبوة الأولى

وتابع: "الحجاب بشكله الحالي، كان معروفا في أيام النبوة الأولى، ولما جه الإسلام أبقى عليه وجعله نوعا من أنواع المساعدة في العفاف المطلوب مننا، فهناك أشياء عديدة طلبت منا كالزواج والبعد عن الفحش، والتي تجعل الإنسان خارج نطاق العفاف، وهذا هو الأمر العام الذي يساعده الحجاب.

 حقيقة فرض النقاب

وعن حقيقة فرض النقاب، وخاصة أن هناك الكثير يستخدمونه وسيلة للسرقة والعديد من الجرائم، أكد أن النقاب ليس فرضا، والكشف عن الوجه فريضة على المرأة في الحج، أي أنه لا يجوز في الحج تغطية الوجه.

 وهذا ما يجعل النقاب أمرا غير "الحجاب الشرعي"، لأن البنت إذا أرادت أن تصلي فلابد لها من ارتداء الحجاب إذن قضية الصلاة بتدلني على نفس الفكرة وهي فرضية الحجاب.

وواصل: "بنشوف بنات كتير مش محجبة ولكن لما تصلي لازم تتحجب، إذن الالتزام بشروط الصلاة من ضمنها الحجاب".

على جمعة نور الدين برنامج نورالدين النقاب فرضية النقاب

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