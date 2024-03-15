القاهرة الإخبارية: المجلس الوزاري الإسرائيلي يجتمع اليوم لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل

أكدت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع اليوم لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خدع العالم وتبنى تشديدات بن غفير وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

مطالبة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود بن غفير العنصرية في القدس

وطالبت خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف قيود بن غفير العنصرية في القدس باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع بالضفة الغربية.

فيما كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال تمنع جميع طواقم الإسعاف بالمؤسسات الطبية في القدس من دخول المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ161، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.