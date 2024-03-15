الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الهيئة الدولية لدعم شعب فلسطين: 90% يريدون استقالة أبومازن وتجديد الحكومة

أبو مازن
أبو مازن

قال صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم شعب فلسطين، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تعطي رؤية محددة، تقوم على إصلاح السلطة الفلسطينية، وهو ما يعطي ضمان لإعادة السلطة إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك استطلاعات رأي تشير إلى رغبة الفلسطينيين للتغيير، إذ إن هناك 90% يرغبون باستقالة أبومازن وتجديد الحكومة، ولكن الخطوات التي اتخذت غير كافية لضمان تجديد بنية السلطة".

وتابع: "مطلوب توافق وطني لحكومة كفاءات وطنية تسمح بمشاركة كل القدرات الفلسطينية، من أجل ضمان إعادة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية كمقدمة لإطلاق عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين".

وبشأن طلب أمريكا لرئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، بتعميق الإصلاحات، واصل: "الأمريكان دائمًا يستخدمون كلمة "الإصلاحات"، وهم يريدون هنا استمرار الدور الأمني للسلطة الوطنية، أي تعميق الإصلاحات الأمنية من أجل ضمان الشفافية ومنع الفساد".

 

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