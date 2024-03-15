الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": وصول جثامين 13 شهيدًا إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس

وصول جثامين 13 شهيدًا
وصول جثامين 13 شهيدًا

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، وصول جثامين 13 شهيدًا إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لنبأٍ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت إعلام فلسطينية، باستهداف غارات جوية إسرائيلية، المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى مقر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد "بن غفير" خلال زيارته حائط البراق، أنه جاء لتقديم الدعم للقوات الإسرائيلية للتعامل بقوة مع الاضطرابات.

وسائل اعلام فلسطينية 13 شهيدا المستشفى الأوروبي خان يونس قطاع غزة

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