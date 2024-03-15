الجمعة 15 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": غرق 8 مهاجرين فى بحر إيجه قبالة السواحل التركية

غرق 8 مهاجرين في
غرق 8 مهاجرين في بحر إيجه قبالة السواحل التركية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بغرق 8 مهاجرين في بحر إيجه قبالة السواحل التركية.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون، الأربعاء الماضي، عن أنهم انتشلوا 14 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين للمهاجرين غرقا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وعثر على 13 من هذه الجثث، الأربعاء، قرب جزيرة إيفيا، حيث يعتقد أن مركبًا شراعيًا كان على متنه 70 شخصًا غرق في بحر هائج، وفق متحدثة باسم جهاز خفر السواحل اليوناني.

كذلك عُثر، الثلاثاء، على جثة قبالة سواحل جزيرة ساموس، يعتقد أنها لشخص قضى في حادث غرق قارب صغير أبحر من السواحل التركية، وكان يقل 12 شخصًا.

القاهرة الإخبارية غرق 8 مهاجرين بحر ايجه السواحل التركية عاجل

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