الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على خان يونس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة حمد غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يطلق النار لمنع المواطنين من انتشال الشهداء والجرحى من أمام دوار الكويت.

وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن شبكة "رويترز"، بأن حركة حماس تقدمت بمقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مقترح "حماس" على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.

قصف إسرائيلي خان يونس انتشال شهداء غزة قطاع غزة

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