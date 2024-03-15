80 ألفًا أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن أن 80 ألف مُصلٍّ أدَّوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك بالمسجد الأقصى، وفقًا لنبأٍ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتوافد آلاف الفلسطينيين على ساحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

فيما وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى مقر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد "بن غفير"، خلال زيارته حائط البراق، أنه جاء لتقديم الدعم للقوات الإسرائيلية للتعامل بقوة مع الاضطرابات.