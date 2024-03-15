ما حكم الشرع فى حجاب يظهر الرقبة؟.. على جمعة يرد

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن حكم الشرع في الحجاب الذي يظهر الرقبة، وهل خلعه أفضل؟.

وردّ «جمعة»، خلال برنامج «نور الدين»، المُذاع على القناة الأولى: «تفضل لابساه وتحاول تحسينه، ودايمًا لما نلاقي حد عامل جزء من اللي عليه منقولوش سيبهم كلهم لا بنقوله كمل اللي عليك أفضل».

وتابع: «زي حد بيصلي كل الفروض بس مبيصليش الفجر مينفعش أقوله بطل تصلي ولكن أقوله صلي الفجر، إحنا بنأمر بالمعروف مش بنأمر بالمنكر».

وعن أسباب فرض الحجاب على المرأة دون الرجل، مؤكدًا أن نسبة جمال المرأة التي تفوق الرجل أحد الأسباب، مرددًا: "لأن البنات جميلة غير طبيعة الأولاد، ولأن الجمال من الممكن أن يعمل مشاكل، تعيَّن على الفتيات الجميلات التعفف، ومين قال إن الولاد معندهمش حجاب ولكن من "السرة وحتى الركبة".