على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن رأيه في "المايوه البوركيني"، ردا على أحد التساؤلات التي وردت إليه.

ورد "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى،: "أهو أحسن من البكيني، فالبوركيني أحسن من البكيني".

مسألة فرض النقاب

وتناول الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مسألة فرض النقاب، وتلقى العديد من الأسئلة من قبل الأطفال الحضور.

وأجاب "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، عن حجاب نساء النبي، وكيفية ارتدائهن له، مؤكدا "إزاي أزواج النبي كُن يرتدين الحجاب من قبل فرضه، حيث كان خلعه له دلالات أخرى كالحزن مثلا على أحد من الأهل، وكان حينها يعد اعتراضا على القبيلة والناس بذلك السلوك".