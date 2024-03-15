هل يجوز إجبار البنات على الحجاب؟.. على جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عن دليل فرضية الحجاب، مؤكدًا أن سورة الأحزاب في كتاب الله تعالى أمرت النساء بالحجاب، علاوة على إجماع الأمة وهو أمر أزلي.

وعن إمكانية فرض الحجاب على غير المحجبة بالقوة، رد «جمعة»، خلال برنامج «نور الدين»، المُذاع على القناة الأولى: «في مصر لينا تجارب جيدة، ولكن في بلاد أخرى فرضوا الحجاب على البنات وكانت النتيجة سيئة، ولكن الأفضل ترك العبد لعبادته بينه وبين ربنا».

ووجَّه أحد الأطفال سؤالًا حول جواز فرض الأخ على شقيقته ارتداء الحجاب، وأجابه الشيخ علي جمعة: «أول حاجة إننا نترك الإنسان حرًا في اختيار أفعاله، ولكن من واجبي في الوقت المناسب أنصحها وأقولها الحجاب فريضة».

وكشف مفتى الديار المصرية الأسبق، أسباب فرض الحجاب على المرأة، قائلا: «لأنها قضية وهي العفاف، لازم الإنسان يكون عفيفًا، أي ملتزم بطاعة الله، ولأن الله أمر بهذا الأمر وأمرنا بالطاعة، ولأنه عز وجل حدد قائمة الممنوعات وهي النواهي، وهناك قائمة اسمها التكليف، وهو برنامج كامل، ربنا قال لو عملت هذا في الدنيا سيجزينا الله خيرًا، وليقبلني الله في الطائعين علينا طاعته».