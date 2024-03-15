الجمعة 15 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: للرجال حجاب مثل النساء

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن أسباب فرض الحجاب على المرأة دون الرجل، لافتًا إلى أن نسبة الجمال أحد الأسباب.

 وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، "لأن البنات جميلة غير طبيعة الأولاد، ولأن الجمال من الممكن أن يعمل مشاكل، تعين على الفتيات الجميلات التعفف، ومين قال إن الولاد معندهمش حجاب ولكن من السرة وحتى الركبة".

وفي حلقة أمس، وجهت طفلة سؤالًا للدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، "هو عرش ربنا اتعمل ليه؟".

وأجاب "جمعة" خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، على السؤال:"العرش اتعمل لأن ربنا سبحانه وتعالى رسم الدنيا على وضع معين، والوضع ده إن في عوالم منها الأرض، حوله مجرة يعني مجموعة ضخمة جدًا من الكواكب".

وتابع: "الأرض تدور والشمس أيضًا تدور وحولها 11 كوكبًا منطلقة في الفضاء نحو نجم اسمه فيجا لكي تدور حوله، الأرض تدور والشمس تدور حول العرش".

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