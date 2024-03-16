السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف بكثافة المناطق الشمالية بمخيم النصيرات

قصف
قصف

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن طيران الاحتلال يقصف بكثافة المناطق الشمالية بمخيم النصيرات شمالي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

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