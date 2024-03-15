على جمعة عن ارتداء المرأة "بنطلونات واسعة": أنا مش ترزى لكن الحجاب له شروط

رد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، على تساؤل حول الحكم على من تخلع الحجاب ولكنها تحتشم في ملابسها، قائلًا: "إنما الأعمال بالنيات، والله يتقبل من كل واحد على قدر ما يفعل".

وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، إن شروط الحجاب هي "ألا يصف ولا يكشف ولا يشف"، تلك هي شروط الحجاب السليم ولا يوجد شكل معين للحجاب، ولكن تلك هي شروطه".

أما فيما يخص ارتداء المرأة "البنطلونات" الواسعة وجوازها من عدمه، رد ضاحكًا: "أنا مش ترزي عشان أقول إيه ينفع وإيه مينفعش، أنا بقول الأهم إنه لا يصف، لا يكشف، لا يشف".