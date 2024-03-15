الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة عن ارتداء المرأة "بنطلونات واسعة": أنا مش ترزى لكن الحجاب له شروط

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

رد الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، على تساؤل حول الحكم على من تخلع الحجاب ولكنها تحتشم في ملابسها، قائلًا: "إنما الأعمال بالنيات، والله يتقبل من كل واحد على قدر ما يفعل".

وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، إن شروط الحجاب هي  "ألا يصف ولا يكشف ولا يشف"، تلك هي شروط الحجاب السليم ولا يوجد شكل معين للحجاب، ولكن تلك هي شروطه".

أما فيما يخص ارتداء المرأة "البنطلونات" الواسعة وجوازها من عدمه، رد ضاحكًا: "أنا مش ترزي عشان أقول إيه ينفع وإيه مينفعش، أنا بقول الأهم إنه لا يصف، لا يكشف، لا يشف".

على جمعة برنامج نورالدين خلع الحجاب ارتداء الحجاب الاحتشام الملابس الواسعة

مواد متعلقة

ما حكم الشرع فى حجاب يظهر الرقبة؟.. على جمعة يرد

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

على جمعة: للرجال حجاب مثل النساء

هل يجوز إجبار البنات على الحجاب؟.. على جمعة يرد

على جمعة: النقاب ليس فرضًا والمرأة لا يجوز لها ارتداؤه فى الحج

إعلام فلسطينى: 100 شهيد و200 مصاب بمجزرة دوار الكويت أمس

"القاهرة الإخبارية": وصول جثامين 13 شهيدًا إلى المستشفى الأوروبى بخان يونس

القاهرة الإخبارية: المجلس الوزارى الإسرائيلى يجتمع اليوم لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة