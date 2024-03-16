"القاهرة الإخبارية": اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال فى غزة

أكد إعلام فلسطيني أن هناك غارات كثيفة على حي الزيتون بمدينة غزة، شمالي القطاع، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

بينما شنَّت طائراته الحربية عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.