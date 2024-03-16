قوات الاحتلال تقتحم بلدات فى الضفة الغربية وتعتقل عددًا من الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددًا من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، ففي مدينة نابلس، اقتحمت نحو 25 آلية عسكرية المدينة من الجهة الغربية حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقًا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل، وذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الفنادق في المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مدينة قلقيلية بعدة آليات، وتمركزت في وسطها وفي حي النقار، وداهمت عدة منازل في الحي، وأشارت المصادر إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن للمواطنين في شارع الواد.

وأفادت بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي بني نعيم شرق الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة فجر اليوم بعدة آليات عسكرية إسرائيلية، وتجولت في عدة شوارع وأحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأكدت مصادر فلسطينية مداهمة جنود الاحتلال عدة منازل.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.