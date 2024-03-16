الاحتلال الإسرائيلى ينزف اقتصاديًا بسبب العدوان على غزة

كشفت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، عن التداعيات الاقتصادية للحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أنها متوقعة من اليوم الأول على الطرفين.

وقالت "النتشة"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن "الجانب الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة تسببت في فقدانه الائتمان العالمي بسبب فقدان الثقة بالحكومة الإسرائيلية وإدارتها للحرب".

وتابعت: "الجيش الإسرائيلي يعتمد بشكل أساسي على تمويل خزانته من أمريكا التي سارعت إلى تحويل أموالها، ولكن مع تعطل دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الأراضي زادت نسبة البطالة خاصة بين المزارعين، مما عطل أعمال الجانب الإسرائيلي".

وواصلت: "هناك خلافات داخلية على مستوى الحكومة الإسرائيلية لاستيراد العمالة من الخارج، ولكن هي مكلفة مقارنة بالعمالة الفلسطينية، ولهذا فنحن نتحدث عن خسائر اقتصادية فادحة على المستوى التشغيلي في الاقتصاد".

واستطردت: "على مستوى البنى التحتية، تدمرت أكثر من 80% من منشآت القطاع بشكل كامل، فنحن نتحدث عن خسائر بالمليارات صعب تقديرها بشكل كامل الآن".

وعلى المستوى الدولي، أشارت إلى أنه بسبب الحرب حدثت إعاقة في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر كتداعيات أساسية للحرب، ما يؤثر على حركة التجارة العالمية.