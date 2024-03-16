الاحتلال يستخدم أسلحته الرشاشة بشكل عشوائى.. ماذا يحدث على الحدود اللبنانية؟

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن البلدات على الشريط الحدودي جنوب لبنان، تشهد غارات إسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "العدوان الإسرائيلي مستمر على جنوب لبنان، ومنذ قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا".

وتابع: "عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من قبل جيش الاحتلال لعدة مناطق وخاصة القطاع الشرقي لجنوب لبنان".

وأكد أن عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة هو أمر مستجد على الحدود، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه أسلحته الرشاشة على مناطق مفتوحة، على مدار الأيام القليلة الماضية من أجل منع وصول أعضاء حزب الله لهذه المنطقة، وضمان عدم وجود مواطنين في هذه المنطقة باعتبارها منطقة عازلة.

وأوضح أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يحصن نفسه ويستخدم تلك الأسلحة الرشاشة من داخل وحداته العسكرية المحصنة، بشكل عشوائي على طول الحدود.