السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

7 شهداء و10 مصابين جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط غزة

جانب من آثار قصف
جانب من آثار قصف الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بارتقاء 7 شهداء و10 مصابين في تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأشار إعلام فلسطيني إلى أن هناك غارات كثيفة على حي الزيتون بمدينة غزة، شمالي القطاع، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.

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