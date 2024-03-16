السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مقتل وإصابة 200 مسلح فى أوديسا

جانب من الهجمات الروسية
جانب من الهجمات الروسية على أوديسا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن مسئولين روس، بمقتل 100 مسلح وإصابة 100 آخرين في ضربة صاروخية استهدفت أوديسا.

وتواصل مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية فتح أبوابها تباعًا أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى يوم غد الـ17 من مارس الجاري.

وأغلقت مراكز الاقتراع في روسيا، أمس، أبوابها تباعًا حسب فوارق التوقيت التي تصل إلى 9 ساعات بين شرق البلاد وغربها في اليوم الأول من الاقتراع، حيث تجاوزت نسبة التصويت 36%.

وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة التصويت حتى الساعة 22:00 بتوقيت موسكو 15 مارس، اليوم الأول للانتخابات، 36.09%.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين، هم: الرئيس فلاديمير بوتين مرشحًا مستقلًا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

أوديسا أوكرانيا القاهرة الإخبارية الانتخابات الرئاسية الروسية ضربة صاروخية

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