جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، واعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يرغب الطلاب وأولياء المور في معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والذي تم اعتماده بشكل رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي جاء كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 وجاءت كالتالي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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