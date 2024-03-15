الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور  على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16260) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (595) مخالفة السير بدون تراخيص، (41) دراجة نارية مخالفة، (9873) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (29) مخالفة موقف عشوائي، (309) مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(15) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الحملات المرورية الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية تجاوز السرعة موقف عشوائي الهاتف المحمول

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