16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16260) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (595) مخالفة السير بدون تراخيص، (41) دراجة نارية مخالفة، (9873) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (29) مخالفة موقف عشوائي، (309) مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(15) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.