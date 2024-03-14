"الوصيَّة الخامسة شهادة حياة".. اليوم الثالث من الندوة السنوية للإكليروس

بدأ اليومُ الثّالث لندوةِ الكَهنة، بالقُدَّاسِ الإلٰهِيِّ الَّذي ترأَّسَهُ نيافَةِ الأنبا بشارة جودة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، بحضور نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

تضمن اليوم الثالث المُحاضرةُ الأُولى تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل من العنف اللّامُتناهي إلى تقنين العُنف"، ألقاها الأبُ رالف چرمانوس.

كذلك، المُحاضرتان الثانية والثالثة: ألقاهُما الدّكتور القَسّ عاطف مهنّي، الثّانية: تحت عُنوان "ووصيّة لا تقتُل في ضوء العزة على الجبل [مت ٥]". والثّالثة، تحت عُنوان "يسوع المسيح بين العُنف والسّلام اللّاعُنفيّ في كلامِه وأعمالِه".

تضمن اليوم أيضًا المُحاضرةُ الرّابعة: تحت عُنوان "وصيَّة لا تقتل وحياتنا المُعاصرة"، ألقاها الأب رالف چرمانوس". وٱختُتِمَ اليوم بصلاة المسبحة الوردية.

هذا وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.

من جهة اخرى، تحت رعاية نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إييارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظم نشاط يسوع السجين بالإيبارشية، يومًا روحيًا لأسر أعضاء الخدمة، وذلك بمقر المطرانية، تحت شعار "ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص".

بدأ اليوم بالصلاة، أعقبها كلمة الأب ميخائيل إبراهيم، مسئول الخدمة بالإيبارشية، تلاها، فقرات الترانيم الروحية، بقيادة كورال قلب يسوع، بكنيسة العائلة المقدسة، بملوي.