اليوم الأحد.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى 3 من قديسيها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات أبرزها نياحة البابا يوليانوس الإسكندري، وقال السنكسار الكنسي إن هذا الأب كان طالبا بالكلية الإكليريكية التي أسسها مار مرقس، ورسم قسا بمدينة الإسكندرية، وقد فاق الكثيرين بعلمه وعفافه وتقواه، فرسم بطريركا في 9 برمهات (سنة 178 م).

كما تحيي الكنيسة أيضا ذكرى استشهاد متياس الرسول، الذي ولد في بيت لحم، وكان من المرافقين للرسل وهو الذي اختير عوض يهوذا الاسخريوطي في اجتماع علية صهيون عندما قال بطرس الرسول “أيها الرجال الأخوة؟ كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع”.

وتحل ايضا ذكرى استشهاد اريانوس والى انصنا، وذلك لما أمر برمى القديس ابلانيوس بالسهام وقد ارتدت إلى عينه فقلعتها كما هو مذكور في اليوم السابع من برمهات قال له أحد المؤمنين: "لو أخذت من دمه ووضعت عينك لأبصرت".