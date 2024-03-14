هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء في شهر رمضان الكريم؟

تزايدات معدلات البحث عن إجابة سؤال "هل يجوز قراءة القران بدون وضوء" الذي يشغل بال كثير من المسلمين في هذه الأونة بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان الكريم، حيث يحرصون على قراءة القرآن الكريم باستمرار.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء

وللإجابة على السؤال الذي يشغل بال البعض حول "هل يجوز قراءة القران بدون وضوء" نستعرض لكم رأي دار الإفتاء المصرية في هذا التقرير عبر السطور التالية.

اتفق الأئمةُ الأربعة على عدم جوازِ مس المُصحف وأجاز البعض مسه له بِظاهر كفه، وعدم جواز مسه بباطن الكف واستدلوا بِقول الله -تعالى-: (لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ)، فذهب جمهور الفقهاء إلى فرضية الوُضوء لأجلِ مسّ المُصحف، وذهب المالكيّة والشافعية إلى القولِ بِحُرمةِ مسّ المُصحف لغير المُتوضئ ولو كان ذلك بحائل، وأجاز الحنفيّة والحنابلة مسّه بحائل.

هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟

قال النووي " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن والأفضل أن يتطهر لها"

واستدل الجمهور أيضًا بما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفيه: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".

وقال ابن تيمية " إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ذلك، وإن كان على غير طهور".

كما يعلم أنه يستثنى من ذلك الاطفال أثناء تعلمهم القرآن للضرورة لأن طهارتهم لا تنحفظ، وحاجتهم إلى ذلك ماسة.

قال ابن تيمية: قال الإمام أحمد: "لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضًا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".

وقال النووي " واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة" وعلى هذا، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف أو أن يحمله، سواء للحفظ أو التعلم أو التلاوة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه.