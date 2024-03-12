الثلاثاء 12 مارس 2024
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هل يجوز قراءة القرآن بغير فهم؟.. محمد أبو عاصي يُجيب

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

كشف الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، هل قراءة القرآن الكريم بغير فهم تجوز أم لا.

وقال "أبو عاصي" خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على "إكسترا نيوز" و"الحياة": "هناك رواية مذكورة عن الإمام أحمد الله أعلم بصحتها وإن كان المنطق العقلي أقرب إلى الرفض، أنه رأى الله في المنام 99 مرة، فسأله الأمام أحمد في المنام فسأله: ما هي أقرب العبادات إليك قال له قراءة كتابي، فلما رآه في المرة الـ100 سأله ما أقرب العبادات إليك؟ قال قراءة كتابي، فالإمام أحمد قال له: بفهم وبغير فهم؟ قال له: بفهم وبغير فهم".

وأضاف "أبو عاصي": "أولًا القرآن أمرني بالفهم فكيف ينزل خطاب من الله إلى الانسان ويقول له اقرأه ولو لم تفهم، كما أن الأحكام لا تؤخذ من رؤى المنامات، هذا إذا كانت الرواية صحيحة في الأساس".

وأكد أن الحكم يؤخذ من مصدر من الكتاب أو من السنة ما وليس من رؤى المنامات ولا الكشوف ولا الإلهامات، متابعًا: "من هنا نضع أيدنا على نقطة خطيرة إنه هل نفسر القرآن بأن الشيخ الولي الصالح الواصل الى الله يأتيه الرسول في المنام ويقول له تفسير الآية دي كذا فيقول لنا كذا هل هذا الكلام يقبل؟ الجواب لا يقبل".

محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن تفسير القرآن الكريم محمد الباز قراءة القرآن

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