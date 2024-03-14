الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

باستثمارات 262.1 مليار جنيه.. تنفيذ 239.9 ألف وحدة سكنية فى 2022 - 2023

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، عن أن اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بلغ 239.9 ألف وحدة عام 2022 - 2023، باستثمارات قدرها 262.1 مليار جنيه، مقابل 246.1 ألف وحدة عام 2021 - 2022، باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه.

وحدات الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى


جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقًـا لنوعية البناء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليه الإسكان الاستثمارى بعدد  59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها  13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط  بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان المنخفض التكاليف  بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪  من الإجمالي العام عام 2022 /2023.

وحول الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام ):
تم تنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2022 /2023 بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام 2021 /2022.
جاء الإسكان الاستثمارى فى المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 آلاف وحدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة  بنسبة 1.7٪  ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3٪ من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).  
جـاءت محافظــة القليوبية فى المرتبــة الأولى بعـدد 18.9 ألـف وحــدة بنسبـة 15.5٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪  من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

وحدات سكنية نفذها القطاع الخاص


أما عن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، تم تنفيذ عدد 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2022 - 2023 بنسبة 49.3٪ من الإجمالي العام، مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2021 - 2022.


جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقًا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يلية الإسكان المتوسط بعدد  39.8 ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد  7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ وأخيرًا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص.


وحلت محافظة الجيزة فى المرتبـة الأولى بعـدد 36.1 ألف وحدة بنسبة 31.1٪، يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪، ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، بعدد 3 وحدات، بنسبة قدرها 0.003٪ من إجمالي القطاع الخاص.

الاحصاء الوحدات السكنية استثمارات الإسكان الإقتصادى جهاز الإحصاء

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