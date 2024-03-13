الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه.. موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 3

مسلسل بابا جيه
مسلسل بابا جيه

يترقب الجمهور، اليوم الأربعاء، أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، واوتاكا.

أحداث الحلقة الثانية من بابا جه

تصاعد أحداث مسلسل بابا جه، إحدي أعمال الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الدرامي 2024، فبعد أن صدمت ابنة هشام والدها معتبرة إياه بدون فائدة، يجده زميلها الدراسي “زياد” أنه الأب الذي يحلم به ويتمناه.

اصطحب “هشام” والذي جسده الفنان أكرم حسني، زميل ابنته في المدرسة “زياد” لبيته، نراه يتنصل من الواجبات الثقيلة التي تقوم بها الأمهات، ألا وهي متابعة واجبات الأولاد ودراستهم، بل يقترح على الولد أن يلعبا “بلايستيشن” بدلا من المذاكرة، ويفرح “زياد” ويستمتع بالوقت الذي يقضيه معه هشام والذي يختم اليوم معه بسرد حكاية له والتي يفرح بها الولد جدا، بل ويطلب من أمه أن تحكيها له قبل أن ينام، فتندهش الأخيرة، ومن هنا تسطع الفكرة في ذهنها، ألا وهي أن تستأجر “هشام” كأب لابنها اليتيم.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.


أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الموسم الرمضاني الدرامي 2024، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، فريال يوسف، محمود البزاوي وسما إبراهيم.

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