الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقرير عبرى: مؤشرات تشير إلى تحولات فى قيادة حركة المقاومة الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

زعم مسئولون إسرائيليون كبار أنه في الأيام الأخيرة وصلت إلى إسرائيل عبر الوسطاء، مؤشرات تشير إلى تحولات في قيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد تؤدي في الأيام المقبلة إلى تقدم يسمح بالانتقال إلى مفاوضات جدية وتفصيلية حول اتفاق تبادل.

ووفقا للتقرير المنشور على موقع واللا العبري، فإن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن قطر زادت ضغوطها على حماس من أجل تغيير سياستها بشكل كبير، بما في ذلك تهديدات من قطر بطرد كبار مسئولي حماس من الدوحة، بهدف قبول شروط الهدنة.

وقال المسئول الإسرائيلي: "حماس تدرك أن الكرة في ملعبها، ونحن نرى ضغوطًا لم تكن موجودة من قبل وهناك تفاؤل أكبر نسبيًا مما كان عليه قبل أيام قليلة".

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وأشار التقرير إلى ان مسئولين إسرائيليين أكدوا أن إسرائيل لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من حماس لمعرفة ما إذا كانت قد غيرت موقفها بالفعل واستعدت للانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية على أساس مقترح باريس.

تابع المسئول الإسرائيلي الكبير: "خلال أيام قليلة سنعرف إلى أين تتجه تفاصيل الصفقة - إذا كانت هناك إشارة من حماس فستكون بداية المفاوضات".

تقرير عبري حماس إسرائيل غزة حرب إسرائيل

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