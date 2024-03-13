غدًا.. أولى جلسات محاكمة "طبيب إجهاض" بجنايات الجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة ، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير في منطقة المنيب؛ لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

ونجحت أجهزة الأمن في الجيزة في القبض على طبيب متهم بإجراء عمليات الإجهاض للسيدات بالمخالفة للقانون.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية هم"صبحي.ع" طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ" طالبة، و"سمر.ج" عاطلة، و"محمود أ" عاطل.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبًا حوّل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

أضاف أمر الاحالة قيام المتهمة الثانية بإسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.