"إيتيدا" تنظم النسخة الثالثة عشر من ملتقى التوظيف في قطاع الاتصالات

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، فعاليات النسخة الثالثة عشر من ملتقى التوظيف، عبر الإنترنت، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



واستهدف الملتقى إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.



كما شارك في الملتقى 78 شركة محلية وعالمية عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من البنوك وشركات الموارد البشرية. وجمع الملتقى مجموعة واسعة من المنظمات المتنوعة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الشركات الدولية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، وحاضنات ومسرعات الأعمال.



ووفر الملتقى أكثر من 2400 فرصة عمل في مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، للشباب الباحثين عن فرص العمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها.



وتضمنت فعاليات ملتقى التوظيف إجراء مقابلات العمل الفورية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل، وأيضًا جلسات حول التكنولوجيا المهنية والتطوير الوظيفي.



وتجدر الإشارة إلى أن ملتقيات التوظيف تنظمها إيتيدا بهدف تشبيك الشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأساسية مع الخريجين المتخصصين في مختلف تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.