الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

للموظفين والجمهور.. مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

البنك المركزى
البنك المركزى

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، مع ثالث أيام شهر الصيام اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024 

وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن موعد عمل البنوك خلال شهر الصيام وعدد ساعات العمل يوميا.

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، والخدمات المصرفية بالبنوك، وكيفية الحصول عليها. 

مواعيد عمل القطاع المصرفي في رمضان 

أعلن  البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث ستكون كما يلي:

للموظفين: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمدة 5 ساعات يوميا.

للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك لمدة 4 ساعات يوميا.

تأتي هذه المواعيد تماشيًا مع حرص البنك المركزي على توفير أفضل الخدمات المصرفية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة طبيعة الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.

مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2024 والإجازات الرسمية.. تبدأ من 9:30 صباحا

4 ساعات يوميا.. مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024

4 ساعات يوميًا.. مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2024

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

ويُمكن للجمهور الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك من خلال:

فروع البنوك: حيث ستعمل البنوك وفقًا للمواعيد المُعلنة.

الصرافات الآلية: حيث ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: حيث يمكن للجمهور إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلال مواقع البنوك الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية.

وأهاب البنك المركزي، بالجمهور ضرورة اتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.

موعد الإجازة الأسبوعية بالبنوك 

وتعمل البنوك على مدار خمس أيام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس عدا الإجازات الرسمية، والإجازة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، وسداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، والتبرع للجمعيات الخيرية، وطباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2024 مواعيد البنوك في رمضان 2024 مواعيد عمل البنوك في رمضان مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024 موعد الإجازة الأسبوعية بالبنوك أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين مواعيد عمل البنوك

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 13-3-2024 فى البنوك

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

طالبة تقتل شقيقها في القاهرة الجديدة لسبب "صادم".. التفاصيل كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو