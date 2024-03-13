للموظفين والجمهور.. مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، مع ثالث أيام شهر الصيام اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن موعد عمل البنوك خلال شهر الصيام وعدد ساعات العمل يوميا.

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024، والخدمات المصرفية بالبنوك، وكيفية الحصول عليها.

مواعيد عمل القطاع المصرفي في رمضان

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث ستكون كما يلي:

للموظفين: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمدة 5 ساعات يوميا.

للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك لمدة 4 ساعات يوميا.

تأتي هذه المواعيد تماشيًا مع حرص البنك المركزي على توفير أفضل الخدمات المصرفية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة طبيعة الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

ويُمكن للجمهور الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك من خلال:

فروع البنوك: حيث ستعمل البنوك وفقًا للمواعيد المُعلنة.

الصرافات الآلية: حيث ستكون متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: حيث يمكن للجمهور إجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلال مواقع البنوك الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية.

وأهاب البنك المركزي، بالجمهور ضرورة اتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.

موعد الإجازة الأسبوعية بالبنوك

وتعمل البنوك على مدار خمس أيام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس عدا الإجازات الرسمية، والإجازة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، وسداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، والتبرع للجمعيات الخيرية، وطباعة كشف حساب مختصر.