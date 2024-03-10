الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تنظيم الاتصالات" يحدد أوقات عمل منافذ بيع مشغلى الخدمات فى رمضان

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك، لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

بعد الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
• يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الإتصالات شهر رمضان الجمهور الاتصالات

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