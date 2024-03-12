الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر" يشيد باستمرار جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للفلسطينيين

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، باستمرار جهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث واصلت اليوم الطائرات المصرية ونظيراتها من الدول أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت «مديح»، في بيان، أن مصر تبذل جهودا مضنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية، والوصول لحل عادل بحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن إسرائيل وقواتها في غزة انتهكت كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وألقت بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية عرض الحائط، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب في غزة حقنا لدماء الأبرياء ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وأكدت «مديح»، أن مصر مستمرة في دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وللأشقاء حتى يحصلوا على حقوقهم المشروعة، موضحة أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ 7 أكتوبر الماضي وبذلت جهودًا حثيثة لإنفاذ المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال كثفت مساعيها لعرقلة دخول المساعدات استمرارا لجرائمها في قطاع غزة.

الدكتورة جيهان مديح مصر أكتوبر الفلسطينيين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الطائرات الشعب الفلسطيني

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