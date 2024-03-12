الثلاثاء 12 مارس 2024
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سياسي

"المصريين الأحرار" يُدين الهجوم المسلح على دير قبطى جنوب إفريقيا ويطالب بضبط الجناة والقصاص

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، حادث الهجوم المسلح الإجرامى الذى وقع على دير مصرى باسم القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، أسفر عن مقتل 3 رهبان من الكنيسة القبطية المصرية على يد مُسلحين.
وقال الحزب فى بيان صحفي له، إن الهجوم المسلح على أحد بيوت العبادة والصلاة أمرًا يخالف كافة المبادئ الإنسانية وخاصة تزامنًا مع أصوام مباركة سواءً الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة أو صوم شهر رمضان المعظم، مما يجعل الحادث الخسيس انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان وأولها حق الحياة.

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وطالب حزب المصريين الأحرار، السلطات المختصة في دولة جنوب إفريقيا بالكشف عن ملابسات الحادث وإعلان التفاصيل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة مع مناشدة للسلطات المصرية المتابعة، واثقين بأن القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على حقوق أبنائها تحت أي سماء وفوق أي أرض.


ووجه الحزب رئيسًا وقيادات وأعضاء، خالص العزاء للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي أب كل المصريين، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا أنطونيوس أسقف الإيبارشية للكنيسة القبطية، وكافة أبناء الكنيسة في استشهاد القمص الراهب تكلا الصموئيلي وكيل المطرانية وسكرتير نيافة الأنبا انطونيوس مرقس والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس خالص العزاء لكل المصريين وأسر الشهداء.

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