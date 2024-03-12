الكنيسة المارونية تحتفل بحلول ذكرى مار غريغوريس الكبير بابا روما

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول ذكرى مار غريغوريس الكبير بابا روما وهو سَليل أسرَة رومانِية شَريفَة. تَعَلَّمَ في جامِعَة روما وَأصبَحَ والياً على المَدينَةِ سَنَة 573. تَرَكَ السِياسَةَ وَدَخَلَ الدَيرَ وَفَرَّقَ اموالَ أسرَتِهِ عَلى الاديار. أرسَلَهُ البابا قاصِداً رَسولِياً الى القِسطَنطينِيَة، ثُمَّ عادَ فَتَرأّسَ أحد الأديار. إنتُخِبَ حَبراً أعظَماً سَنة 590 وساسَ الكنيسَة بِغيرَة رسولِية، إمتازَ بمَحَبَتِهِ للصَلاة والتَقَشُّف وبِخِدمَةِ القَريب. تُوفيَ في مِثلِ هذا اليوم من سنة 604.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا أيها الإله الحقّ ربّي! إنّها لتعزية كبرى للنفس اليائسة من الوحدة أن تعرف أنّك موجود في كلّ مكان. لكنّ لماذا يصعب علينا، يا ربّ، أن نفهم ذلك حين يزداد حزننا وتضطرب قلوبنا؟ حينها لا تعرف النفوس سوى أنّها بعيدة عنك وأنّه لا يوجد أيّ دواء لها... في الواقع، إنّ القلب الذي يحبّ بشدّة لا يقبل بهذا العزاء – أي عزاء الرَّبّ – إنّما ينتظر أن يكون شفَاؤُهُ من ذاك الَّذي آلمه.

حين تشاء، ربّي، فأنت قادر أن تشفي كُلَّ الجراح... أيّها الحبيب الحق، أنت تشفي جراح الرِّماح الغارزة المؤلمة بحبّك، بتواضعك، بطيبتك، وحنانك، وبكلّ علامات الحبّ. أنت الرَّاحة لكلّ ألم. عبث أن نبحث عن الوسائل الإنسانية كي نداوي جراح الذين أضرمهم لهيب النّار الإلهية فأحرقهم. من يعلم إلى أي مدى تذهب تلك الجراح؟ أو من أين أتت؟ وكيف سيهدأ هكذا إعصار؟... على مثال العروس في نشيد الأناشيد أقول: "أنا لحبيبي وحبيبي لي". بالفعل، فإن الحب الّذي أشعر به من المستحيل أن ينبع من حبّي الوضيع. مع ذلك يا عريسي، ورغم حبي المتواضع، فكيف أمكن لحبّ وضيع أن يتخطّى كلّ الخلائق ويصل إلى الذي خلقه؟.