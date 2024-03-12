الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي ماري جان جوزيف لاتاست

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي ماري جان جوزيف لاتاست المؤسس، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن ألسيد لاتاست ولد في 5 سبتمبر 1832م في كاديلاك سور جارون وهي بلدة تقع في جاسكوجن، جنوب فرنسا ، لعائلة ثرية، والده ليبرالي يدعى فيتال الذي عاش خلال الثورة الفرنسية ، من أتباع المفكرين مثل مونتسكيو وروسو، أعداء الكنيسة ووالدته جين امرأة مؤمنة ومتواضعة وعظيمة. كان لديه شقيقان: روزي وأونوراتو.

وتابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، قامت الأم بتعليم أطفالهما تربية مسيحية. علمتهم أن يكرموا السيدة العذراء كثيراً وأن يتلووا المسبحة الوردية يومياً. فكان ألسيد يحب الاستماع إلى تعاليم وإرشادات أمه، وكانت شقيقته روزي، فتاة مطيعة، كلها صلاة وتضحية، تدخل الدير لتطلب من الله نعمتين اهتداء والدها وكهنوت ألسيد، وبعد فترة التحق ألسيد بإكليريكية بوردو اللاهوتية في سن التاسعة. فشعر بالدعوة الى حياة التكريس، لكن البيئة القاسية للغاية تخيفه فشعر بأنه لا يستحق هذه الدرجة الكهنوتية المقدسة.

رأى المسئولين بأنه غير مناسب للكهنوت فرجع إلى منزله لبضع سنوات، كان يسير كمتعب على دروب العالم: غير متأكد من الاختيار الذي يجب اتخاذه، ولكنه دائمًا مستقيم وكريم. بعد المدرسة الثانوية، عمل لبضع سنوات كمراقب ضرائب في مدن مختلفة في جنوب فرنسا: بريفاس، وباو، ونيراك، فكانت أخته دائما تنصحه وتقوده إلى الطريق الصحيح.

لا يمكنك أن تكون سعيدًا إلا إذا بذلت حياتك من أجل الحب

وأضاف "الفرنسيسكاني"، أنه تعرف على زميل جعله يشترك في جميعة القديس منصور دي بول الخيرية التي أسسها البروفيسور فيديريكو أوزانام، وقام بفتح مطبخًا مجانيًا للفقراء ونظم مدرسة مسائية لجنود الثكنات القريبة، وقال إنه يفهم أنه لا يمكنك أن تكون سعيدًا إلا إذا بذلت حياتك من أجل الحب، "ما هو الهدف من الحياة - سوف يتساءل بول كلوديل - إذا لم تُعطَ؟". ومن بذل حياته أكثر من يسوع؟ التقى بسيسيليا دي سان جيرمان ويعيش الاثنان بضعة أشهر من الخطوبة، بسلام وسعادة، مع خطط جميلة للمستقبل. لكنه توقف عن رؤيتها بناءً على طلب والده "لأنه غير قادر بعد على تكوين أسرة".

3 تجارب مؤلمة

في عام 1855، حدثت ثلاث تجارب مؤلمة للغاية: توفيت مرضعته (التي أحبها كأمه)، وأخته الراهبة (التي بذلت حياتها من أجل دعوته الكهنوتية)، وأيضًا سيسيل، متأثرة بحمى التيفوئيد. وأدت هذه الحوادث المؤلمة وإلى جانب استماعه إلى عظات اثنين كهنة من الرهبان الدومينيكان، إلى إيقاظ دعوته الكهنوتية، وفي عام 1857 دخل ألسيد إلى مدرسة فلافيني سور أوزيران الدومينيكية، وارتدى الثوب الأبيض واتخذ اسم الأخ جوزيف، تكريمًا للقديس يوسف خطيب مريم العذراء، في 8 مارس 1863م ، رُسم كاهنًا. وتم تعيينه في دير بوردو. وفى عظته الأولي تحدث عن محبة ورحمة الله الغير محدودة.

وبعد ثمانية عشر شهرًا، في فجر يوم 15 سبتمبر 1864، وبأمر من رئيسه، دخل سجن النساء في كاديلاك لتبشير 400 سجينة ، مقدماً لهم مغفرة الله، إذا أرادوا التوبة وأعلنوا الندامة على جرائمهم. عندما دخل في خدمة السجناء كان على علم أن هذا المكان مملوء باليأس لدي السجينات، ويتميز بحالات الانتحار المتكررة، وتحكمه قواعد صارمة للغاية بما في ذلك العمل القسري والحظر المطلق للتواصل مع بعضهم البعض.