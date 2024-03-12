الكنيسة تحيي ذكرى القديس برونوني بونيفاسيو أسقف كيرفورت

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس برونوني بونيفاسيو أسقف كيرفورت كمالدوليسي الشهيد، وبهذه المناسبة اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد بونيفاسيو ( برونوني) معروف بكلا الاسمين، حوالي عام 974م. في كويرفورت، ساكسونيا، تقع كيرفورت غرب لايبزيغ، وكانت في ذلك الوقت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت بمثابة حصن حدودي، وحصن ضد القبائل الوثنية التي تستوطن المنطقة المحيطة والتي تهاجم المسافرين.

برونوني هو من سلالة كيرفورت المرتبطة بالعائلة الإمبراطورية الساكسونية. كان أحد أبناء برونو الأكبر الأربعة، أول سيد معروف لقلعة كيرفورت في هاسيغاو، وزوجته إيدا.سليل ، تلقى تعليمه في مدرسة كاتدرائية ماغديبورغ الشهيرة، حيث التقى وأصبح صديقًا لزميله الطالب تيتمار من مرسبورغ ؛ وفي سن العشرين عين قسيسًا في البلاط للإمبراطور أوتو الثالث ،نال منه تقديرًا ومودة كبيرة ، وبعد مرور عام، تخلى عن منصبه الواعد للغاية، وبعد أن رافق الإمبراطور في رحلة تتويجه إلى روما عام 996، أصبح راهبًا كامالدوليًا في دير القديسين ألكسيوس وبونيفاسيو، تمامًا مثل الأسقف أدالبرت من براغ، وبعد خمس سنوات من الحياة في الدير، انضم إلى روموالدو، المناضل الكبير ضد التراخي الذي سيطر على العديد من الأديرة ،وتتلمذ له، وتلقى الثوب الرهباني.

بمجرد وصول أخبار استشهاد أدالبرت من براغ أثناء تبشير القبائل البروسية، إلى إيطاليا (23 أبريل 997)، قرر برونوني أن يحذو حذوه، لكنه لم يتمكن من تطبيقه بنفس الطريقة. في عام 1004، تم تعيين برونوني رئيسًا للأساقفة في مرسبورغ للقيام بمهام في الشرق، لكنه لم يجد أي دعم من الإمبراطور هنري الثاني، الذي كان يشن حربًا جريئة ضد الدوق البولندي بوليسلاو الأول. ثم قدم نفسه إلى الملك ستيفن ملك المجر، وأيضا لم يجد الدعم الكافي له، لذا قرر الذهاب إلى كييف إلى الدوق الروسي الأكبر فلاديمير الأول. ومن هناك أراد الذهاب في مهمة إلى البيشينك، الذين عاشوا بين نهر الدون السفلي ونهر الدانوب السفلي. خلال إقامته لمدة خمسة أسابيع في أرضهم، تمكن بونيفاس من تحويل الكثير من السكان إلى الإيمان المسيحي ، ولكن بعد رحيله تخلوا عن إيمانهم مرة أخرى. ومع ذلك، فقد تمكن على الأقل من استعادة السلام بينهم وبين الدوق الأكبر.