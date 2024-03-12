الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تحيي ذكرى القديس برونوني بونيفاسيو أسقف كيرفورت

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس برونوني بونيفاسيو أسقف كيرفورت كمالدوليسي الشهيد، وبهذه المناسبة اطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد بونيفاسيو ( برونوني) معروف بكلا الاسمين، حوالي عام 974م. في كويرفورت، ساكسونيا، تقع كيرفورت غرب لايبزيغ، وكانت في ذلك الوقت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وكانت بمثابة حصن حدودي، وحصن ضد القبائل الوثنية التي تستوطن المنطقة المحيطة والتي تهاجم المسافرين.

برونوني هو من سلالة كيرفورت المرتبطة بالعائلة الإمبراطورية الساكسونية. كان أحد أبناء برونو الأكبر الأربعة، أول سيد معروف لقلعة كيرفورت في هاسيغاو، وزوجته إيدا.سليل ، تلقى تعليمه في مدرسة كاتدرائية ماغديبورغ الشهيرة، حيث التقى وأصبح صديقًا لزميله الطالب تيتمار من مرسبورغ ؛ وفي سن العشرين عين قسيسًا في البلاط للإمبراطور أوتو الثالث ،نال منه تقديرًا ومودة كبيرة ، وبعد مرور عام، تخلى عن منصبه الواعد للغاية، وبعد أن رافق الإمبراطور في رحلة تتويجه إلى روما عام 996، أصبح راهبًا كامالدوليًا في دير القديسين ألكسيوس وبونيفاسيو، تمامًا مثل الأسقف أدالبرت من براغ، وبعد خمس سنوات من الحياة في الدير، انضم إلى روموالدو، المناضل الكبير ضد التراخي الذي سيطر على العديد من الأديرة ،وتتلمذ له، وتلقى الثوب الرهباني.

بمجرد وصول أخبار استشهاد أدالبرت من براغ أثناء تبشير القبائل البروسية، إلى إيطاليا (23 أبريل 997)، قرر برونوني أن يحذو حذوه، لكنه لم يتمكن من تطبيقه بنفس الطريقة. في عام 1004، تم تعيين برونوني رئيسًا للأساقفة في مرسبورغ للقيام بمهام في الشرق، لكنه لم يجد أي دعم من الإمبراطور هنري الثاني، الذي كان يشن حربًا جريئة ضد الدوق البولندي بوليسلاو الأول. ثم قدم نفسه إلى الملك ستيفن ملك المجر، وأيضا لم يجد الدعم الكافي له، لذا قرر الذهاب إلى كييف إلى الدوق الروسي الأكبر فلاديمير الأول. ومن هناك أراد الذهاب في مهمة إلى البيشينك، الذين عاشوا بين نهر الدون السفلي ونهر الدانوب السفلي. خلال إقامته لمدة خمسة أسابيع في أرضهم، تمكن بونيفاس من تحويل الكثير من السكان إلى الإيمان المسيحي ، ولكن بعد رحيله تخلوا عن إيمانهم مرة أخرى. ومع ذلك، فقد تمكن على الأقل من استعادة السلام بينهم وبين الدوق الأكبر. 

 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

مسابقة "لوغوس" في كاتدرائية العائلة المقدسة بالكويت

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار جرجس بالقصيرين

الكاثوليكية تحتفي بذكرى الطوباوي سيبريان نيكا الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد

دير الخراز بالمقطم ينظم نهضة روحية بمناسبة اليوبيل الذهبي للخدمة

البابا يترأس الدورة الـ41 لإعداد وطبخ زيت الميرون المقدس (بث مباشر)

احتفالا بـ كيرلس وشنودة.. مسرح الكاتدرائية يستضيف احتفالية "شموع مارس"

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بتذكار القديسين خريسنثوس وذاريا

"البيزنطية" تحتفل بحلول ذكرى القديس قذراتوس الكورنثي ورفاقه

الأكثر قراءة

عاجل.. صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر