الموزع الموسيقي مهاب سامي يشارك في الموسم الرمضاني بتترات برامج الراديو ٩٠٩٠

يعيش الموزع الموسيقي مهاب سامي حالة من النشاط الفني في الموسم الرمضاني الحالي، حيثُ أعلن عن مُشاركته بتوزيع العديد من تترات البرامج الرمضانية التي تُذاع على الراديو 9090.



وقال في تصريحٍ خاص للدستور، إن هذه التترات يغنيها مجموعة من ألمع الأصوات المصرية مثل: ياسمين علي، هلا رشدي، أحمد زعيم، وائل الفشني، رامي عاشور، فريدة عبيد وميرتيا عماد.



وتشمل تتر المسلسل الكوميدي: "زوجة تحت الطلب" بطولة وغناء ويزو ومحمد نشأت، تتر الفوازير الإذاعية "اعرف مين" غناء مينا عطا الذي قام بعمل كل الألحان وجاءت كلمات كل الأغاني بتوقيع الشاعر رمزي بشارة الشهير ببحر الكلام، والذي شَكَّل هو ومينا عطا ومُهاب سامي ثُلاثي فني فقد قدموا منذ يناير ٢٠٢٤ وحتى ال الآن أكثر من خمسة وعشرين تترًا إذاعيًا وقد كلل تعاونهم هذا الهندسة الصوتية التي قام بها مهندس الصوت بيشوي مجدي.



صدرت لمُهاب عدة أغانٍ منها: الشمس طالة لمحمود الليثي، يا معود قلبي لشادي شامل، النداهة لهاني عادل، سلم علَيْ لروبي، إنتِ حلمي لمحمد عادل من مسلسل الطوفان، وبعاند ليه لعمرو مصطفى.

كما يشارك الشاعر رمزي بشارة، المُلقب بـ«بحر الكلام»، ايضا بكتابة العديد من تترات البرامج الرمضانية عبر الراديو 9090.

وقال في تصريح خاص لـ الدستور، إن هذه التترات غُنت بواسطة كوكبة من ألمع الأصوات المصرية مثل: ياسمين علي، هلا رشدي، أحمد زعيم، وائل الفشني، رامي عاشور، فريدة عبيد وميرتيا عماد.

وشملت هذه التترات تتر المسلسل الكوميدي: "زوجة تحت الطلب" بطولة وغناء ويزو ومحمد نشأت، وتتر الفوازير الإذاعية "اعرف مين" غناء مينا عطا الذي قام بعمل كل الألحان وكانت الكلمات بتوقيع الشاعر رمزي بشارة والتوزيع الموسيقي لمهاب سامي والميكس والماستر لبيشوي مجدي.

وقد وصل عدد هذه الأغاني لإحدى عشر أغنية وأحد عشر برنامج تنوعت بين البرنامج والمسلسل والفوازير ومن هذه البرامج الرياضي والاجتماعي والديني.. إلى آخره.