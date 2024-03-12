الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

كنافة وبلح.. إعدام أغذية فاسدة في حملة للطب الوقائي بمطروح

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

تكثف محافظة مطروح جهودها مع بداية شهر رمضان الكريم في مراقبة ومتابعة سلامة المعروض من السلع الغذائية واستمرار حملات التفتيش والمراقبة من الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، ولضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

لجان الطب الوقائي

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه في اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود الرقابة على المعروض من السلع الغذائية تم تكليف  عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية لعمل حملات
حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مرسى مطروح  ،والمرور  على ١٣ منشأة غذائية. 

أغذية فاسدة

وأضاف ان المرور أسفر عن إعدام أكثر من ٧٠ كجم أغذية فاسدة (كنافة وبلح ومعجنات وغيرها ) لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١١ عينة ياميش رمضان  وتحرير ١١ محضرا منها ٦ محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين وتحرير ٥ محاضر جنح صحيه لعدم إتباع قواعد النظافه العامه بالمنشآت وجاري العرض علي النيابة العامة.

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وأكد  وكيل وزارة الصحة بمطروح علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

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